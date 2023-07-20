Москва и Петербург стали лидерами по числу оформленных Пушкинских карт.



Об этом говорится в сообщении Министерства культуры России в Telegram. Отмечается, что с момента запуска в 2021 году программы «Пушкинская карта» более 8,6 млн человек в возрасте от 14 до 22 лет оформили Пушкинскую карту и приобрели свыше 43 млн билетов на культурные события. Участие в программе приняли более 10,7 тысячи организаций.



Наибольшей популярностью у молодежи пользовались Третьяковская галерея, Эрмитаж, музей-памятник «Исаакиевский собор», Московский театр оперетты, Русский музей, музей-заповедник «Петергоф», Пушкинский музей и другие учреждения.



Другими регионами, лидирующими по числу оформленных Пушкинских карт, стали Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Челябинская область, Нижегородская область, Кузбасс, Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области.









Фото: пресс-служба Кремля