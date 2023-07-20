Госфильмофонд запустит программу утренних архивных показов

20.07.2023
Госфильмофонд запускает программу утренних архивных показов «75 фильмов за 75 лет».
В рамках программы с 21 июля по 3 октября в кинотеатре «Иллюзион» пройдут показы 75 фильмов разных лет. В их числе фильмы Бориса Барнета, Динары Асановой, Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, Алексея Германа, Вадима Абдрашитова и других легенд российского кинематографа.
«Вот уже больше полувека Госфильмофонд коллекционирует, реставрирует и хранит шедевры отечественного кинематографа. В его коллекции находится около 80 000 картин. И теперь у всех любителей кино есть уникальная возможность отправиться в путешествие по истории Госфильмофонда», — прокомментировала событие министр культуры России Ольга Любимова в своем
телеграм-канале.
Ранее сообщалось о программе лекций и кинопоказов Госфильмофонда в Белгородской области. В программу вошла серия бесплатных мероприятий.
Фото: t.me/olga_b_lyubimova