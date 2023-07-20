Скончался актер «Республики ШКИД» Вячеслав Голубков

Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Вячеслав Голубков.



Артист скончался 19 июля на 74-м году жизни.



О кончине Вячеслава Голубкова сообщает пресс-служба Новомосковского театра драмы. В театре сообщили, что похороны состоятся в Санкт-Петербурге.



Вячеслав Голубков известен по роли воспитанника Ионина по кличке Японец в фильме «Республика ШКИД». Роль в картине Геннадия Полоки стала дебютной для артиста.



Вячеслав Голубков сотрудничал с Прокопьевским драматическим театром имени Ленинского Комсомола, с 1977 года был артистом Драматического театра имени Качалина в Новомосковске. В театре актер служил вплоть до 2018 года.









Фото: кадр из фильма "Республика ШКИД"