В Минкультуры сообщили, что передача «Троицы» РПЦ не является прецедентом

20.07.2023
Передача Русской православной церкви иконы кисти Рублева «Троица» и раки от мощей Александра Невского не является прецедентом, речи о передачи других ценностей пока не идет.
Об этом заявил заместитель директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталия Чечель, передает
ТАСС.
«Это не прецедент. Передачи происходят не слишком часто, но происходят. Пока других передач не наблюдается», — приводит агентство слова руководителя.
Ранее икону «Троица» перевезли в Реставрационный центр Грабаря из храма Христа Спасителя, где она находилась с 3 июня. Решение о реставрации будет принято советом из ведущих специалистов в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи.
Фото: фрагмент иконы "Троица"