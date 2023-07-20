Фильм «Барби» Греты Гервиг выходит в мировой прокат

20.07.2023

Фильм «Барби» Греты Гервиг выходит в мировой прокат
Блокбастер Греты Гервиг «Барби» выходит в мировой прокат.

Картина появится в зарубежном прокате 21 июля. В этот же период в прокат выйдет другой ожидаемый фильм — «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Главные роли в британо-американской картине о кукольной жизни сыграли Марго Робби, Ариана Гринблатт, Кингсли Бен-Адир, Райан Гослинг, Эмма Маки и другие.

Фильм повествует о Барби, которая оказывается изгнана из Барбиленда за несоответствие принятым нормам красоты. Барби начинает новую жизнь, уже в реальном мире, где понимает, что совершенства можно достичь только через внутреннюю гармонию.

Мировая премьера фильма состоялась 9 июля. Бюджет картины составил 100 млн долларов.


Фото: кадр из фильма "Барби"