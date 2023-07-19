Вышел трейлер фантастической комедии «Вася не в себе»

Вместе с губернатором региона Антоном Алихановым они стали первыми гостями учреждения. Об этом говор...
Предстоящие 16 серий проекта станут заключительными и выйдут весной 2024 года.
События в фильме происходят в послевоенной Венеции в канун Хэллоуина.
Для 65 детей и 13 сопровождающих взрослых были организованы экскурсии по Покровскому собору и Истори...
Главную героиню — старшего следователя Марию Швецову ждут новые резонансные дела.
Вместе с губернатором региона Антоном Алихановым они стали первыми гостями учреждения. Об этом говор...
Предстоящие 16 серий проекта станут заключительными и выйдут весной 2024 года.
События в фильме происходят в послевоенной Венеции в канун Хэллоуина.
Для 65 детей и 13 сопровождающих взрослых были организованы экскурсии по Покровскому собору и Истори...
Главную героиню — старшего следователя Марию Швецову ждут новые резонансные дела.
Производство проекта осуществляют MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатр Okko.
Во время прогулок по Коломенскому гости смогут сканировать QR-коды с уникальным контентом, созданным...
Концерт рэпера в рамках тура с новым альбомом Utopia состоится.
Выставку планировалось открыть 19 июля.
О кончине Мелихова сообщил его друг и коллега Марк Горонок.
Завершить съемки удалось несмотря на забастовку сценаристов и актеров в США.
Главной темой своего творчества художники избрали героические будни защитников Донбасса.
Мероприятие проходит на малой родине советского поэта, участника Великой Отечественной войны Алексея...
Главные роли в фильме играют Джейми Ли Кёртис, Вайнона Райдер и Денни ДеВито.
Режиссер скончался еще 1 июля, однако о его смерти стало известно только сейчас.
К своим ролям в фильме вернутся Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный и д...
Майвенн рассказала, что рассматривала на роль Людовика XV несколько кандидатур, однако отказалась от...
Причиной такого решения стало падение акций Netflix весной минувшего года и размер бюджета планируем...
В Красносельском районе города были замечены бойцы «Беркута» с украинскими флагами и доски с покрышк...
Причиной отмены выступления, которое должно было пройти у пирамид Гизы 28 июля, стало несоответствие...
19.07.2023