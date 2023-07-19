Вышел трейлер фантастической комедии «Вася не в себе»

19.07.2023

Вышел трейлер фантастической комедии «Вася не в себе»
Вышел трейлер российской фантастической комедии «Вася не в себе». Трейлер представила компания «Атмосфера кино».

Центральный герой картины — Василий Кузин, успешный столичный бизнесмен, который попадает в аварию и обнаруживает себя героем анекдотов про гастарбайтеров. Ему предстоит сделать все, чтобы вернуться в прежнее тело.

Главные роли в фильме сыграли Павел Прилучный, Чингиз Кадыров, Ольга Кузьмина, Владимир Сычев, Павел Комаров и другие. Режиссером фильма выступил Гарик Петросян.

Премьера комедии запланирована на 12 октября 2023 года.

 


 Фото: кадр из фильма "Вася не в себе"