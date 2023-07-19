Вдова Сергея Пускепалиса сыграет в заключительном сезоне сериала «Шифр»

Вдова актера Сергея Пускепалиса сыграет в новом сезоне сериала «Шифр», передает «Комсомольская правда».



Предстоящие 16 серий проекта станут заключительными и выйдут весной 2024 года.



Режиссер сериала Вера Сторожева сообщила, что в проекте появится новый герой, которого сыграет Агриппина Стеклова. Предстоящие 16 серий проекта станут заключительными и выйдут весной 2024 года.Режиссер сериала Вера Сторожева сообщила, что в проекте появится новый герой, которого сыграет Агриппина Стеклова.

«С ее приходом криминальный сюжет станет еще острее», — приводит слова режиссера издание.



Вдова Сергея Пускепалиса сыграет кассиршу, которая предоставит следствию важную информацию. По словам режиссера, роль Елены Петровой будет небольшой, но яркой. Эта работа станет дебютной для Елены Петровой.



Сергей Пускепалис трагически погиб в дорожной катастрофе в сентябре 2022 года. Актер вез гуманитарную помощь в Донбасс.









Фото: кадр из сериала "Шифр"











