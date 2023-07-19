Вышел первый трейлер детектива «Призраки в Венеции»

Вышел трейлер детектива «Призраки в Венеции» по роману Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин».



Ролик опубликован на YouTube-канале киностудии 20th Century Studios.



События в фильме происходят в послевоенной Венеции в канун Хэллоуина. Эркюль Пуаро отправляется на спиритический сеанс, который должен пройти в особняке с привидениями. Пуаро берется за новое дело, так как один из гостей вечера оказывается убит.



Режиссером фильма выступил Кеннет Брана. Он также сыграл главную роль в картине. В фильме также сыграли Мишель Йео, Джейми Дорнан, Келли Райлли и другие.



Мировая премьера картины ожидается 15 сентября. Дата российского релиза пока неизвестна.



