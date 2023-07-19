В Историческом музее прошла экскурсия для детей из ДНР

В Историческом музее прошла экскурсия для детей из Донецкой Народной Республики, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Экскурсии организованы АНО «Школа актуального искусства» совместно с гроссмейстером Сергеем Карякиным и Государственным историческим музеем.



Для 65 детей и 13 сопровождающих взрослых были организованы экскурсии по Покровскому собору и Историческому музею. Экскурсии организованы для детей, проживающих на линии боевого соприкосновения.



В завершение экскурсии гостям были вручены памятные подарки от музея.









Фото: пресс-служба Минкультуры России