В Историческом музее прошла экскурсия для детей из ДНР

19.07.2023

В Историческом музее прошла экскурсия для детей из ДНР
В Историческом музее прошла экскурсия для детей из Донецкой Народной Республики, передает пресс-служба Министерства культуры России.

Экскурсии организованы АНО «Школа актуального искусства» совместно с гроссмейстером Сергеем Карякиным и Государственным историческим музеем.

Для 65 детей и 13 сопровождающих взрослых были организованы экскурсии по Покровскому собору и Историческому музею. Экскурсии организованы для детей, проживающих на линии боевого соприкосновения.

В завершение экскурсии гостям были вручены памятные подарки от музея.


Фото: пресс-служба Минкультуры России