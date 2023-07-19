Отмену концерта рэпера Трэвиса Скотта в Египте назвали ложной

19.07.2023

Отмену концерта рэпера Трэвиса Скотта в Египте назвали ложной
Развлекательная компания Live Nation опровергла отмену концерта рэпера Трэвиса Скотта у подножия пирамид Гизы в Египте, пишет Rolling Stone.

Сообщается, что концерт рэпера в рамках тура с новым альбомом Utopia состоится.

«Любые сообщения об обратном являются ложными. Не можем дождаться совместного празднования выхода Utopia с вами в Египте!», — говорится в сообщении компании.

Ранее появилась информация об отмене выступления рэпера из-за несоответствия культурным ценностям Египта. Против проведения концерта, в частности, выступила организация «Египетский синдикат музыкантов».


Фото: скриншот видео Трэвиса Скотта