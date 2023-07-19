В Русском музее отменили выставку «Клин Новикова»

Выставку планировалось открыть 19 июля.
О кончине Мелихова сообщил его друг и коллега Марк Горонок.
Завершить съемки удалось несмотря на забастовку сценаристов и актеров в США.
Главной темой своего творчества художники избрали героические будни защитников Донбасса.
Мероприятие проходит на малой родине советского поэта, участника Великой Отечественной войны Алексея...
Концерт рэпера в рамках тура с новым альбомом Utopia состоится.
Выставку планировалось открыть 19 июля.
О кончине Мелихова сообщил его друг и коллега Марк Горонок.
Завершить съемки удалось несмотря на забастовку сценаристов и актеров в США.
Главной темой своего творчества художники избрали героические будни защитников Донбасса.
Мероприятие проходит на малой родине советского поэта, участника Великой Отечественной войны Алексея...
Главные роли в фильме играют Джейми Ли Кёртис, Вайнона Райдер и Денни ДеВито.
Режиссер скончался еще 1 июля, однако о его смерти стало известно только сейчас.
К своим ролям в фильме вернутся Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный и д...
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Проект продюсирует онлайн-кинотеатр Premier.
Премьера сериала состоится на канале НТВ.
Режиссер ранее снял две части бондианы: «007: Координаты «Скайфолл» и «Спектр».
По словам актера, режиссер Кристофер Нолан снял байопик в «безумном темпе».
В программу вошла серия бесплатных мероприятий, которые пройдут в летнем кинотеатре «Ривьера».
XXV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль проходит на Алтае с 18 по 21 июля.
19.07.2023