В Русском музее отменили выставку «Клин Новикова»

19.07.2023

В Русском музее отменили выставку «Клин Новикова»
В Русском музее отменили выставку «Клин Новикова», посвященную 65-летию Тимура Новикова.

Выставку планировалось открыть 19 июля.

По словам профессора НАИИ, одного из авторов выставки Олега Маслова, выставку «запретили».

Официальной информации о закрытии проекта пока не поступало.

Выставка, приуроченная к 65-летию Тимура Новикова, должна была включать порядка восьмидесяти работ трех художников Новой Академии, которую основал Новиков.


Фото: Pixabay.com