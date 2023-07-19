В Русском музее отменили выставку «Клин Новикова», посвященную 65-летию Тимура Новикова.



Выставку планировалось открыть 19 июля.



По словам профессора НАИИ, одного из авторов выставки Олега Маслова, выставку «запретили».



Официальной информации о закрытии проекта пока не поступало.



Выставка, приуроченная к 65-летию Тимура Новикова, должна была включать порядка восьмидесяти работ трех художников Новой Академии, которую основал Новиков.









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