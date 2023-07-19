Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктор Мелихов

На 62-м году жизни скончался актер Виктор Мелихов.



О кончине Мелихова сообщил его коллега Марк Горонок.



«Умер мой друг... Замечательный человек и актер с большой буквы Виктор Мелихов», — написал Горонок в соцсетях.



О причинах смерти артиста не сообщается.



Зрителям артист известен по многочисленным ролям в криминальных сериалах. Он снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности» и других проектах.













Фото: скриншот видео на YouTube







