В Московской галерее «ВСЕКОХУДОЖНИК» 19 июля в рамках творческих проектов МКФ «Золотой Витязь» состоится открытие выставки художников Алексея Крюкова и Максима Фаюстова «Донбасс — израненная земля».



Главной темой своего творчества художники избрали героические будни защитников Донбасса, быт и жизнь простых людей Донбасса.



«Не по конъюнктурным соображениям, а по зову души художники ездят на места боевых действий СВО, пишут портреты воинов-защитников Донбасса, простых мирных людей, собирают материал для создания больших жанровых композиций. Боль и трагедию этого края художники пропустили через своё сердце, сроднились с этой землей», — говорится в описании проекта.



В экспозицию вошла серия портретов ополченцев кисти Максима Фаюстова, портретная галерея защитников Донбасса авторства Алексея Крюкова.



Выставка работает в помещении Региональной общественной организации «Мастер-класс».



Международный Форум «Золотой Витязь» создан в целях утверждения традиционных духовно-нравственных ценностей, консолидации позитивных творческих сил мастеров культуры России, стран славянского мира и всех народов планеты, исповедующих девиз «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».









Фото: Пресс-служба Славянского форума искусств «Золотой Витязь»