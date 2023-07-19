Вышел трейлер «Особняка с привидениями» с Денни ДеВито

19.07.2023

Вышел трейлер «Особняка с привидениями» с Денни ДеВито
В YouTube опубликован трейлер семейного детектива «Особняк с привидениями».

Главные роли в фильме играют Джейми Ли Кёртис, Вайнона Райдер и Денни ДеВито.

В основу сюжета легло содержание культового аттракциона из первого Диснейленда. Мать-одиночка переезжает в роскошный особняк, но находит в нем пугающие тайны. Героиню и ее близких терроризируют привидения.

Сценарий написала Кэти Дипполд. Бюджет фильма составил более 157 млн долларов.

Премьера фильма Джастина Симиена запланирована на 28 июля. В «Особняке с привидениями» также снялись Розарио Доусон, Джаред Лето, Оуэн Уилсон, Дэн Леви и другие актеры.



Фото: кадр из фильма «Особняк с привидениями»