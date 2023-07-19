Вышел трейлер «Особняка с привидениями» с Денни ДеВито

Главные роли в фильме играют Джейми Ли Кёртис, Вайнона Райдер и Денни ДеВито.
Режиссер скончался еще 1 июля, однако о его смерти стало известно только сейчас.
К своим ролям в фильме вернутся Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный и д...
Майвенн рассказала, что рассматривала на роль Людовика XV несколько кандидатур, однако отказалась от...
Причиной такого решения стало падение акций Netflix весной минувшего года и размер бюджета планируем...
Главные роли в фильме играют Джейми Ли Кёртис, Вайнона Райдер и Денни ДеВито.
Режиссер скончался еще 1 июля, однако о его смерти стало известно только сейчас.
К своим ролям в фильме вернутся Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный и д...
Майвенн рассказала, что рассматривала на роль Людовика XV несколько кандидатур, однако отказалась от...
Причиной такого решения стало падение акций Netflix весной минувшего года и размер бюджета планируем...
В Красносельском районе города были замечены бойцы «Беркута» с украинскими флагами и доски с покрышк...
Причиной отмены выступления, которое должно было пройти у пирамид Гизы 28 июля, стало несоответствие...
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Премьера сериала состоится на канале НТВ.
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По словам актера, режиссер Кристофер Нолан снял байопик в «безумном темпе».
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XXV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль проходит на Алтае с 18 по 21 июля.
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В четвертой части «Ведьмака» Генри Кавилла в роли Геральта заменит Лиам Хемсворт.
Главные роли в сказочной комедии про двух подруг сыграют Марина Васильева и Анастасия Ивлеева.
19.07.2023