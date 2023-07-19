Режиссер «Секретных материалов» Роберт Либерман скончался на 76-м году жизни

На 76-м году жизни скончался американский кинорежиссер Роберт Либерман, передает The Hollywood Reporter.



По информации издания, режиссер скончался еще 1 июля, однако о его смерти стало известно только сейчас. О кончине режиссера рассказал его сын Ник Либерман, работавший вместе с отцом над театральной постановкой «Прожектор Пикчерс».



Роберт Либерман известен по работе над сериалами «Декстер» и «Секретные материалы». Он снимал рекламные ролики для брендов McDonald’s, Hallmark и Oreo.



Его наиболее известными картинами стали «Огонь в небе», «Все, что я хочу на Рождество», «D3: Могучие утки» и другие фильмы.









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