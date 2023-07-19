Стартовали съемки нового сезона сериала «Трудные подростки»

Стартовали съемки пятого сезона сериала «Трудные подростки», сообщает онлайн-кинотеатр Wink.



Отмечается, что к своим ролям в фильме вернутся Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный и другие актеры.



Создатели отмечают, что в новом сезоне трудных подростков ждут непростые времена. Ребята останутся без своего тренера, который уйдет на другую сторону баррикад к профессиональной команде.



Сериал «Трудные подростки» вышел в 2019 году. Режиссерами проекта выступили Рустам Ильясов, Александр Цой, Николай Рыбников.









Фото: пресс-служба Wink