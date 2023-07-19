Netflix приостановил производство фэнтези «Властелины Вселенной»

Американская стриминговая платформа Netflix отказалась от производства фэнтези «Властелины Вселенной» по мотивам одноименного мультсериала 1980-х годов, передает Variety.



Сообщается, что причиной решения платформы стало падение акций Netflix весной минувшего года и размер бюджета фильма, производство которого потребует более 150 млн долларов. Отмечается, что на разработку проекта уже было потрачено порядка 30 млн долларов. Режиссерами проекта должны были выступить братья Адам и Аарон Ни. На главную роль рассматривался Кайл Аллен.



Мультсериал «Властелины...» выходил с 1983 по 1985 год. Фильм рассказывал о супергерое Хи-Мэне и команде его помощников, которые противостоят коварному Скелету, пожелавшему захватить планету Этернию.









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