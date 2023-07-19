В Москве откроется Музей культуры стран Африки

В Москве появится Музей культуры стран Африки.



Об этом сообщалось на пресс-конференции в рамках культурно-просветительского фестиваля «Африка. Вместе в будущее», передает пресс-служба Министерства культуры России.



По словам директора департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Елены Харламовой, создание музея является ключевым проектом, реализуемым во исполнение поручения президента России. Музей станет филиалом Государственного музея искусства народов Востока.



«Этот музей станет главной площадкой для проведения мероприятий, направленных на развитие российско-африканского диалога, совместных выставочных и культурно-просветительских проектов, знакомящих широкую аудиторию с богатейшим культурным наследием народов Африки», — рассказала Елена Харламова.





Презентация музея состоится в рамках одной из панельных дискуссий предстоящего форума в Санкт-Петербурге, участниками которого станут не менее 49 делегаций из Африки.



«Постоянная экспозиция нового пространства будет основана на музейной коллекции предметов из фонда искусства Африки. Новый культурно-образовательный центр объединит постоянную музейную экспозицию и пространство для проведения культурных, образовательных и деловых мероприятий», — сообщил генеральный директор Государственного музея искусства народов Востока Александр Седов.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России