В Петербурге ведутся съемки про украинский майдан

По информации издания, 18 июля в Красносельском районе города были замечены бойцы «Беркута» с украинскими флагами и доски с покрышками, раскиданные по улице. Выяснилось, что обстановка связана со съемками сериала «Десять дней до весны», рассказывающего о событиях 2014 года.«Уважаемые соседи, не волнуйтесь, у нас в районе всё хорошо. Просто там сейчас снимают кино — сцену на майдане в Киеве», — приводит издание слова мундепа Дмитрия Бойко.Режиссером проекта выступает Ким Дружинин. По его словам, съемочная команда работает в Петербурге уже около месяца.