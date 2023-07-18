В Петербурге ведутся съемки про украинский майдан

18.07.2023

В Петербурге ведутся съемки про украинский майдан
В Санкт-Петербурге идут съемки фильма про украинский майдан, пишет «Фонтанка».

По информации издания, 18 июля в Красносельском районе города были замечены бойцы «Беркута» с украинскими флагами и доски с покрышками, раскиданные по улице. Выяснилось, что обстановка связана со съемками сериала «Десять дней до весны», рассказывающего о событиях 2014 года.

«Уважаемые соседи, не волнуйтесь, у нас в районе всё хорошо. Просто там сейчас снимают кино — сцену на майдане в Киеве», — приводит издание слова мундепа Дмитрия Бойко.

Режиссером проекта выступает Ким Дружинин. По его словам, съемочная команда работает в Петербурге уже около месяца.


Фото: Pixabay.com