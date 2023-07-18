В Петербурге ведутся съемки про украинский майдан

В Красносельском районе города были замечены бойцы «Беркута» с украинскими флагами и доски с покрышк...
Причиной отмены выступления, которое должно было пройти у пирамид Гизы 28 июля, стало несоответствие...
Проект продюсирует онлайн-кинотеатр Premier.
Премьера сериала состоится на канале НТВ.
Режиссер ранее снял две части бондианы: «007: Координаты «Скайфолл» и «Спектр».
В Красносельском районе города были замечены бойцы «Беркута» с украинскими флагами и доски с покрышк...
Причиной отмены выступления, которое должно было пройти у пирамид Гизы 28 июля, стало несоответствие...
Проект продюсирует онлайн-кинотеатр Premier.
Премьера сериала состоится на канале НТВ.
Режиссер ранее снял две части бондианы: «007: Координаты «Скайфолл» и «Спектр».
По словам актера, режиссер Кристофер Нолан снял байопик в «безумном темпе».
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18.07.2023