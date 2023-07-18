В Египте отменили концерт Трэвиса Скотта из-за несоответствия культурным ценностям

18.07.2023
В Египте отменили концерт рэпера Трэвиса Скотта.
Причиной отмены выступления, которое должно было пройти у пирамид Гизы 28 июля, стало несоответствие творчества артиста ценностям Египта.
В египетской газете Al-Ahram сообщили со ссылкой на Профсоюз египетских музыкантов о том, что Скотт планировал представить в Египте свой четвертый студийный альбом Utopia. Концерт должен был пройти в рамках мирового турне рэпера.
«Председатель и правление музыкального объединения решили отменить разрешение на проведение концертов такого рода, которые противоречат сути египетской культуры», — указано в сообщении.
В объединении указали, что не допустят действий, которые противоречат ценностям Египта.
В соцсетях Египта ранее разгорелись споры о том, нужно ли проводить концерт рэпера.
Фото: скриншот видео на YouTube