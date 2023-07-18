Стартовали съемки сериала «Симон» по книге Наринэ Абгарян

18.07.2023

Стартовали съемки сериала «Симон» по книге Наринэ Абгарян
Режиссер и продюсер Сарик Андреасян объявил о начале съемок сериала «Симон».

Проект продюсирует онлайн-кинотеатр Premier.

В основу сюжета сериала легла одноименнная книга Наринэ Абгарян.

«Прекрасный сценарий в исполнении Сергея Волкова! Потрясающий актёрский состав!» — написал Андреасян в Telegram.

Режиссером сериала выступает Арман Марутян. Главные роли исполнят Грант Тохатян, Микаэл Арамян, Сати Спивакова, Ольга Кабо, Алёна Хмельницкая и другие актеры.

Дата премьеры сериала «Симон» пока не объявлена.


Фото: Pixabay.com