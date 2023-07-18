Режиссер Сэм Мендес отказался снимать продолжение фильмов о Джеймсе Бонде

Сэм Мендес отказался от участия в новом проекте фильма о британском суперагенте Джеймсе Бонде.



Режиссер ранее снял две части бондианы: «007: Координаты «Скайфолл» и «Спектр».





Мендес отметил, что ему было сделано щедрое предложение от продюсеров серии фильмов Барбары Брокколи и Майкла Дж. Уилсона.





«У меня есть другие обязательства, включая театральные постановки "Чарли и шоколадной фабрики" и "Короля Лира", мне понадобится полная сосредоточенность в течение следующего года и далее», — отметил он.





Последний фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» снял Кэри Фукунага. Кто займет режиссерское кресло будущего проекта, пока неизвестно.





Также неизвестно, кто сыграет Джеймса Бонда в будущих фильмах. Для Дэниэла Крэйга «Не время умирать» стал последним проектом в роли Джеймса Бонда.









Фото: Charlie Rose/YouTube