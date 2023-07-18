Киллиан Мерфи приоткрыл закулисье съемок «Оппенгеймера»

Киллиан Мерфи, известный по главной роли в сериале «Острые козырьки», раскрыл подробности съемочного процесса фильма «Оппенгеймер».



По словам актера, режиссер Кристофер Нолан снял байопик в «безумном темпе».





Съемки полнометражного фильма «Оппенгеймер» прошли всего за 57 дней. «Мы сняли фильм невероятно быстро. Темп был безумным», — отметил Мерфи.





Артист также сообщил, что его очень воодушевила работа с Ноланом. Он сравнил атмосферу на съемках блокбастера с работой в независимом кино. «Он очень аналоговый режиссер», — отметил актер.





Премьера фильма «Оппенгеймер» состоялась 11 июля. В байопике о создателе атомной бомбы также снялись Эмили Блант, Роберт Дауни мл., Олден Эренрайк, Скотт Граймз, Джейсон Кларк и другие актеры.









Фото: кадр из фильма «Оппенгеймер»