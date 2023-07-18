Госфильмофонд представил программу кинопоказов в Белгороде

Госфильмофонд запустил программу лекций и кинопоказов в Белгородской области, передает пресс-служба Министерства культуры России.



В программу вошла серия бесплатных мероприятий, которые пройдут в летнем кинотеатре «Ривьера». В рамках программы и.о. заместителя генерального директора по развитию и коммуникациям Госфильмофонда России Андрей Мякотин провел лекцию «Тайны города кино» о хранении и реставрации картин.



Гостям также был представлен фильм Глеба Панфилова «Начало», отреставрированный недавно в Госфильмофонде.



В рамках программы 22 июля состоится лекция киноведа Николая Майорова о советском стереокино. Киновед представит зрителям стереоскопическую картину «Драгоценный подарок» Александра Роу. 23 июля пройдет лекция о рождении и шедеврах советской цветной мультипликации и показ сборника довоенных мультфильмов.









Фото: пресс-служба Минкультуры России