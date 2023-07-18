Путин направил приветствие гостям и участникам Шукшинского кинофестиваля

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.



XXV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль проходит на Алтае с 18 по 21 июля.



«За прошедшее время ваши встречи стали большим, значимым событием в культурной жизни Алтайского края и всей России. Фестиваль славится яркой, насыщенной, разнообразной программой. Гости могут познакомиться с широкой палитрой документальных и художественных фильмов, принять участие в творческих дискуссиях с известными режиссерами и артистами», — указано в телеграмме за подписью главы государства.



Владимир Путин выразил уверенность в том, что фестиваль даст старт перспективным идеям, внесет вклад в сохранение и популяризацию творческого наследия Василия Шукшина.









Фото: пресс-служба Кремля