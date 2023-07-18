В Петербурге пройдут Дни африканского кино

В Санкт-Петербурге пройдут Дни африканского кино.



Показы пройдут с 28 по 30 июля в кинотеатре «Аврора», передает пресс-служба Роскино.



В программу вошли пять фильмов из ЮАР, Анголы, Кении и Танзании. Показы стали частью кинопрограммы культурно-просветительского фестиваля «Африка. Вместе в будущее».



Зрители смогут познакомиться с лучшими картинами из Африки последних лет, представленными на многих международных кинофестивалях.



В число фильмов вошли «1960» от режиссеров Майкла Мутомбо и Кинга Шафта, драма «Бангаранг» Робина Одонго, экшн-драма «Кондиционер» Марио Бастаса, фильмы «Моя деревня», «Мвига» Стивена Лино.









Фото: пресс-служба Роскино