В Мариинском театре пройдет премьера оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры»

На новой сцене Мариинского театра 21, 22 и 30 июля состоится премьера единственной комической оперы Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры».



Спектакль поставил режиссер Константин Балакин, передает пресс-служба учреждения. За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев.



Ранее в Мариинском прошли концертные исполнения оперы.



«Здесь есть и про традицию, и про новаторство, и про вдохновение, и про рутину. В этой опере заложено большое количество пластов размышлений об искусстве с множеством ответвлений. В ней присутствует лирика, в ней есть и место для улыбки, и здоровая доля пафоса», — рассказал Константин Балакин.



По словам режиссера, основной идеей постановки стала одна из главных мыслей Вагнера о невозможности создать новое в отрыве от корней.









Фото: пресс-служба Мариинского театра







