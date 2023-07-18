Съемки новой части «Ведьмака» начнут осенью

Съемки четвертого сезона сериала «Ведьмак» могут стартовать в начале сентября.



Об этом говорится в объявлении организации Film & Television Industry Alliance.



По информации компании, съемки начнутся 4 сентября в Лондоне. Другие подробности о производстве картины неизвестны.



В четвертой части «Ведьмака» Генри Кавилла в роли Геральта заменит Лиам Хемсворт.



Ранее сообщалось о том, что в США приостановлены съемки ряда проектов из-за начавшейся забастовки Гильдии актеров США. В частности, были остановлены съемки третьей части фильма «Дэдпул» студии Marvel.



Первая часть третьего сезона «Ведьмака» стала доступна в конце июня. Зрители смогли увидеть пять эпизодов проекта. Остальные серии будут доступны 27 июля.









Фото: кадр из фильма "Ведьмак"