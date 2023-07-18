Стартовали съемки сказочной комедии «Мальвина»

Кинокомпания «Марс Медиа» и онлайн-кинотеатр Kion приступили к съемкам полнометражного фильма «Мальвина».
Главные роли в сказочной комедии про двух подруг сыграют Марина Васильева и Анастасия Ивлеева.
Мальвина в фильме является воображаемой подругой героини Васи. «Девушка с фиолетовыми волосами, очень эксцентричная и с весьма своеобразным чувством юмора. Одним словом, хулиганка», — рассказали создатели фильма.
Продюсерами проекта выступают Рубен Дишдишян, Игорь Мишин, Вазген Хачатрян, Юлия Иванова. Режиссером фильма выступит Даша Чаруша. Автором сценария и креативным продюсером является Евгения Хрипкова.
В актерский состав также вошли Никита Ефремов, Сауле Юсупова, Аристарх Венес, Николай Шрайбер и другие.
Релиз фильма намечен на 28 марта 2024 года.
Фото: пресс-служба Марс Медиа