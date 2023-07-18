Wink начал снимать психологическую драму с Оксаной Акиньшиной «Неверные»

Онлайн-кинотеатр Wink объявил о начале съемок нового проекта в рамках линейки Wink Originals — фильма «Неверные».



Жанр картины определен как психологическая драма. На главную роль в проект приглашена Оксана Акиньшина.



«Это многогранная история о женщине в трудных обстоятельствах, которая начинает заниматься адвокатской практикой. Она берет в работу самые запутанные семейные дела и находит нестандартные способы разрешения конфликтов», — говорится в сообщении стриминга.



В актерский состав проекта также вошли Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, Нелли Уварова и многие другие.



Релиз сериала запланирован на 2024 год.









Фото: пресс-служба Wink