ЦБ выпустил памятную монету с изображением Виктора Цоя

Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля «Творчество Виктора Цоя», сообщает пресс-служба Банка России.



В Центробанке отметили, что основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом перестройки.



«Цой также известен работами в кино: в фильме "Асса" он сыграл самого себя, а после главной роли в картине "Игла" журнал "Советский экран" признал его актером года. Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение», — говорится в сообщении регулятора.



В ЦБ указали, что на оборотной стороне монеты находится рельефное изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном на фоне изображения гитары, выполненного в технике лазерного матирования.



Монета выпущена тиражом пять тысяч штук.













Фото: скриншот видео пресс-службы Банка России