Сценарист Андрей Золотарев станет креативным продюсером «НМГ-студии»

По информации газеты, Золотарев перейдет в «НМГ-студию» по окончании контракта с онлайн-кинотеатром «Иви».Сообщается, что продакшн-компания Золотарева Iney Productions заключила сделку на право приоритетного выбора проектов с НМГ для СТС и «НМГ-студии».О сроках действия контракта и количестве проектов не говорится. Отмечается, что в качестве креативного продюсера Золотарев будет не только работать над проектами Iney, но и принимать участие в создании сценариев для активов холдинга.