Председателем жюри 31-го кинофестиваля «Выборг» станет Сергей Урсуляк

Председателем жюри 31-го фестиваля российского кино «Выборг-2023» станет Сергей Урсуляк.



Об этом говорится на страницах смотра в соцсетях.



«Режиссёра популярных сериалов "Исаев" и "Ликвидация" с Выборгом связывают прочные отношения. Здесь он снял, например, сериал "Тихий Дон" и свою последнюю полнометражную картину "Праведник". По его словам, это очень разнообразный в плане фактуры город, где можно снимать 1930-е, 1940-е, 1950-е годы», — указано в сообщении.



Фестиваль «Выборг» продет с 4 по 11 августа.



Кинофестиваль в Выборге является старейшим национальным кинофестивалем России. Он традиционно проводится в Выборге в первой половине августа. Смотр включает три конкурсные программы — игровую, документальную и анимационную. Особенностью фестиваля является зрительское голосование «Выборгский счет».









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