Актер Патрик Уилсон раскрыл секрет успеха «Мстителей»

Американский актер и певец Патрик Уилсон рассказал о том, что фильм «Хранители», где он сыграл Ночного Филина, способствовал успеху «Мстителей».





Об этом артист рассказал в подкасте Reelblend.





Уилсон назвал фильм «Мстители» потрясающим.





«Странно говорить, что зрители не были готовы к этому, но им нужен такой фильм. "Хранители" были такими мрачными, чтобы "Мстители" стали столь яркими. Я верю в это. С удовольствием снялся бы в этом фильме еще раз», — сказал актер.





Лента «Хранители» вышла в 2009 году и собрала в мире около 186 млн долларов. «Мстители» вышли два года спустя и заработали в прокате 1,5 млрд долларов.









Фото: Late Night with Seth Meyers/YouTube