Вышел тизер-постер предстоящего сказочного блокбастера «По щучьему велению»

Картину называют главным сказочным блокбастером осени.Съемки проходили весной и летом в Санкт-Петербурге, Перми, Тюменской области, Тобольске и других локациях.Декорации царского дворца были выстроены в павильонах «Ленфильма».«Декорации в Санкт-Петербурге мы строили около трех недель, например, царство Кощея возводили на Северном заводе. На его создание нас вдохновили карельские пейзажи — черные скалы и такие же черные воды», — рассказал продюсер компьютерной графики проекта Александр Горохов.Фильм «По щучьему велению» — полнометражная картина, снятая по мотивам русских сказок. При создании фильма использовалась технология совмещения CGI.В производстве картины была задействована команда блокбастера «Конек-Горбунок».