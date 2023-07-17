Вышел тизер-постер предстоящего сказочного блокбастера «По щучьему велению»

17.07.2023
«НМГ Кинопрокат» представила тизер-постер грядущего фильма «По щучьему велению», передает «Бюллетень кинопрокатчика».
Картину называют главным сказочным блокбастером осени.
Съемки проходили весной и летом в Санкт-Петербурге, Перми, Тюменской области, Тобольске и других локациях.
Декорации царского дворца были выстроены в павильонах «Ленфильма».
«Декорации в Санкт-Петербурге мы строили около трех недель, например, царство Кощея возводили на Северном заводе. На его создание нас вдохновили карельские пейзажи — черные скалы и такие же черные воды», — рассказал продюсер компьютерной графики проекта Александр Горохов.
Фильм «По щучьему велению» — полнометражная картина, снятая по мотивам русских сказок. При создании фильма использовалась технология совмещения CGI.
В производстве картины была задействована команда блокбастера «Конек-Горбунок».
Фото: пресс-служба НМГ "Кинопрокат"