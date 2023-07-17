Фильм «Флэш» попал на торренты до официальной онлайн-премьеры

Кинокомикс «Флэш» оказался на порталах торрент-раздач до официального онлайн-релиза, запланированного 18 июля.



Кинотеатральная премьера фильма Андреса Мускетти прошла 14 июня.





Чуть более чем за месяц проката «Флэш» собрал в мире 263 миллиона долларов, при этом на производство блокбастера было потрачено около 340 миллионов долларов. Премьеру фильма не раз переносили из-за скандалов вокруг исполнителя главной роли Эзры Миллера.





Кинокомикс призван стать связующим звеном между киновселенной DC, созданной Заком Снайдером, и новым витком, который стартовал при участии нового руководства DC Studios, среди которых режиссер и продюсер Джеймс Ганн. Пока неизвестно, примет ли участие Миллер в новых фильмах по комиксам DC.





Во «Флэше» также снялись Майкл Китон, Саша Калле, Майкл Шеннон, Рон Ливингстон и другие актеры.









Фото: кадр из фильма «Флэш»