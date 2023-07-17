Premier выпустил трейлер сериала «Последователи»

Проект рассказывает об участниках секты.Главные герои — Вера и Андрей. Пара страдает от бесплодия и отправляется к целителю в надежде на чудо. Со временем герои понимают, что вокруг целителя образовался культ.В сериале сыграли Марина Александрова, Виктор Добронравов, Вадим Свирский, Юрий Быков, Ольга Тумайкина и другие.Режиссером фильма выступил Гамлет Дульян. Первый сезон проекта будет включать шесть эпизодов.Релиз картины запланирован на 3 августа.