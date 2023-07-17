Гильдия актеров США позволит независимым режиссерам продолжить работу

Гильдия актеров США присоединилась к забастовке, которую проводит Гильдия сценаристов США.





Вместе с тем объединение не будет препятствовать созданию проектов независимых режиссеров. Временные соглашения будут подписаны также с независимыми продюсерами, которые курируют авторские проекты. Главное условие — отсутствие связи с Альянсом продюсеров кино и телевидения.





Кроме того, авторы независимых проектов должны будут согласиться со всеми требованиями Гильдии актеров, которые они выдвигают во время забастовки. Актеры требуют от продюсеров повышения оплаты труда и улучшения условий работы.





Забастовка Гильдии актеров началась 13 июля. В забастовке принимают участие Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Рами Малек и другие звезды Голливуда.









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