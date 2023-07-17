В «Крокус Сити Холле» отменили шоу «Прожекторперисхилтон» Ивана Урганта

Московский концертный зал «Крокус Сити Холл» отменил показ шоу «Прожекторперисхилтон».



Ведущими шоу выступали Иван Ургант и Сергей Светлаков.





Концерт должен был пройти в сентябре 2023 года. Решение о запрете проведения шоу было принято из-за жалобы общественного движения «Ветераны России».





Общественники обвинили Урганта и Светлакова в том, что они не выступили публично в поддержку проведения спецоперации на Украине. Общественники считают, что артисты должны лишиться возможности проводить концерты в России. Соответствующее заявление было направлено в Генпрокуратуру.





Иван Ургант и Сергей Светлаков пока никак не комментировали отмену шоу «Прожекторперисхилтон» в «Крокус Сити Холле».









Фото: кадр из шоу «Прожекторперисхилтон»