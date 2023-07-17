Джеймс Ганн опроверг участие Дэниэла Крэйга в съемках «Супермена: Наследие»

Руководитель DC Studios и автор новой концепции киновселенной DC Джеймс Ганн прокомментировал слухи об участии Дэниэла Крэйга в «Супермене: Наследие».



По словам режиссера, актер не снимется в кинокомиксе. «Это неправда», — заявил Ганн в соцсетях.





Ранее фанаты киновселенной DC распространили слухи, что Крэйг в новом «Супермене» может сыграть злодея Лекса Лютора. В предыдущих фильмах Зака Снайдера эту роль сыграл Джесси Айзенберг. Также сообщалось, что кастинг на роль Лекса Лютора проходили Николас Холт и Александр и Билл Скарсгарды. Кто именно сыграет суперзлодея, пока не раскрывается.





Главные роли в фильме «Супермен: Наследие» сыграют Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн. Премьера кинокомикса намечена на лето 2025 года.









Фото: The Late Show with Stephen Colbert/YouTube