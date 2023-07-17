Завершены съемки сериала «Слово пацана» о молодежных группировках 1980-х

Завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» о молодежных группировках 1980-х.



Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Производство проекта осуществляют «НМГ Студия», «Toomuch Production» при поддержке Института развития интернета (ИРИ).



Проект выйдет на сервисах Wink и Start и пополнит линейку проектов Wink Orogonals и Start Originals.



В актерский состав проекта вошли Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов, Юлия Александрова и другие.













Фото: пресс-служба Start