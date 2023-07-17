Kion представил трейлер предстоящего сериала «Замаячный»

Kion представил трейлер предстоящего сериала «Замаячный»

17.07.2023

Онлайн-кинотеатр Kion представил трейлер грядущего сериала «Замаячный».

Премьера фильма запланирована на 1 августа.

В основу проекта легла книга Ильи Бушмина «Ничейная земля». Действие фильма происходит в 2001 году. В поселке Замаячный следователь Екатерина разыскивает убийцу трех девушек. Дело переплетается с трагическим прошлым следователя.

В актерский состав картины вошли Татьяна Чердынцева, Алексей Бардуков, Кирилл Жандаров, Игорь Грабузов, Екатерина Шумакова. Режиссером проекта является Андрей Либенсон.


Фото: кадр из фильма "Замаячный"