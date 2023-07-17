Актрису Ольгу Шувалову экстренно госпитализировали в Москве

Актрису Ольгу Шувалову экстренно госпитализировали в Москве

17.07.2023

Российская актриса Ольга Шувалова, известная по драме «Все умрут, а я останусь», экстренно госпитализирована, передает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, Шувалова госпитализирована после отравления лекарственными препаратами.

Сообщается, что врачи борются за жизнь 37-летней актрисы.

Ольга Шувалова снималась в фильмах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Спецназ» и других картинах.


Фото: скриншот видео на YouTube