Кристофер Нолан рассказал об участии своей дочери в «Оппенгеймере»

Дочь американского кинорежиссера Кристофера Нолана снялась в эпизодической роли в последнем фильме постановщика «Оппенгеймер».



Об этом Нолан рассказал в интервью газете The Telegraph. По словам режиссера, его дочь Флора снялась в «Оппенгеймере» по его приглашению.



Режиссер сообщил, что ему был нужен «кто-то, кто появится в небольшом экспериментальном и спонтанном отрывке».



Кристофер Нолан сообщил, что персонаж его дочери погибает в отрывке. Таким образом режиссер хотел показать реальные последствия ядерного взрыва.



Ранее Кристофер Нолан раскрыл бюджет «Оппенгеймера». Он составил 180 млн долларов.



Мировая премьера фильма об одном из первых в США разработчиков ядерного оружия состоится 19 июля.









Фото: кадр из фильма "Оппенгеймер"