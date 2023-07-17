Кристофер Нолан рассказал об участии своей дочери в «Оппенгеймере»

Кристофер Нолан рассказал об участии своей дочери в «Оппенгеймере»

17.07.2023

Дочь американского кинорежиссера Кристофера Нолана снялась в эпизодической роли в последнем фильме постановщика «Оппенгеймер».

Об этом Нолан рассказал в интервью газете The Telegraph. По словам режиссера, его дочь Флора снялась в «Оппенгеймере» по его приглашению.

Режиссер сообщил, что ему был нужен «кто-то, кто появится в небольшом экспериментальном и спонтанном отрывке».

Кристофер Нолан сообщил, что персонаж его дочери погибает в отрывке. Таким образом режиссер хотел показать реальные последствия ядерного взрыва.

Ранее Кристофер Нолан раскрыл бюджет «Оппенгеймера». Он составил 180 млн долларов.

Мировая премьера фильма об одном из первых в США разработчиков ядерного оружия состоится 19 июля.


Фото: кадр из фильма "Оппенгеймер"