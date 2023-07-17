Шоураннер сообщил о завершении съемок 14-го сезона «Доктора Кто»

Завершились съемки 14-го сезона сериала «Доктор Кто».



Об этом в соцсетях сообщил шоураннер проекта Рассел Т. Дэвис. Он также опубликовал совместные с членами съемочной команды фотографии.



Дэвис оставил короткую подпись: «На этом всё».



О дате релиза нового сезона «Доктора Кто» пока информации нет. Первыми планируется выпустить три спецэпизода шоу. Они предположительно выйдут в ноябре 2023 года.



Сериал «Доктор Кто» выходит с 2005 года. Главные роли в проекте играют Дэвид Теннант, Мэтт Смит, Питер Капальди, Кристофер Экклстон и другие.









Фото: кадр из фильма "Доктор Кто"