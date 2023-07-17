Ольга Любимова: 316 школ получат новые инструменты, оборудование и учебники

17.07.2023
В рамках нацпроекта «Культура» в 2023 году новые инструменты, оборудование и учебные материалы получат 316 образовательных организаций.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в телеграм-канале
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«К июлю музыкальные инструменты, оборудование, мебель, учебные пособия получили 105 ДШИ в 29 регионах страны. Для комфорта талантливых ребят и преподавателей также проводятся капитальный ремонт и реконструкция учебных учреждений. Работы в этом году пройдут в 135 зданиях, пять из них уже готовы», — указано в сообщении.
Глава Минкультуры добавила, что педагоги также имеют возможность повышать квалификацию. За шесть месяцев 2023 года обучение прошли около 25 тысяч работников этой сферы, отметила Ольга Любимова.
Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с президентским указом от 7 мая 2018 года и включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
Фото: пресс-служба Минкультуры России