Седьмая часть франшизы «Миссия: невыполнима» установила рекорд на старте проката

Седьмая часть франшизы «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» собрала в мировом прокате за выходные рекордные 235 млн долларов.



Фильм, таким образом, установил рекорд по кассовым сборам в дебютном прокате, передает Deadline.



На зарубежных рынках картина собрала 155 млн долларов. В Японии фильм продемонстрировал самые высокие показатели. На китайском рынке сумма сборов составила 25,4 млн долларов, что на 66% меньше, чем у предыдущей части франшизы. В целом экспертные оценки по сборам оправдались.



В США фильм собрал 80 млн долларов, установив рекорд по сборам на внутреннем рынке.



Премьера фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» состоялась 12 июля 2023 года. Релиз второй части ожидается в 2024 году. Сценаристом и режиссером стал Кристофер Маккуорри. Он снял последние две части франшизы.









Фото: кадр из фильма "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1"