Marvel приостановила съемки «Дэдпула 3» из-за забастовки

Студия Marvel приостановила съемки третьей части фильма «Дэдпул».



Причиной остановки съемочного процесса стала забастовка Гильдии актеров США, передает Deadline.



Ожидалось, что фильм выйдет в мае 2014 года и станет первым фильмом вселенной Marvel с рейтингом R.



«Дэдпул 3» стал первым крупным проектом в США, остановленным из-за забастовки актеров.



Предыдущая часть — «Дэдпул 2» собрал в прокате 782 миллиона долларов, что сделало картину самой кассовой во вселенной «Люди X».



Забастовка Гильдии актеров США стартовала 13 июля. Причиной начала забастовки стали неудачные переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения.









Фото: кадр из фильма "Дэдпул 2"