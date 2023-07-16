Фильм «Инопланетянин» Стивена Спилберга назвали лучшим зарубежным семейным фильмом

«Гарри Поттер и философский камень» Криса Коламбуса, «Инопланетянин» и комедия Ричарда Доннера «Балбесы» вошли в число лучших зарубежных фильмов для семейного просмотра, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала Cinema, составившего «Абсолютный топ» картин для просмотра всей семьей.





«На первом месте «Абсолютного топа» фантастическая картина Стивена Спилберга «Инопланетянин». Фильм стал лидером проката 1982 года, побив по сборам рекорд «Звездных войн» Джорджа Лукаса. «Инопланетянин» был удостоен четырех премий «Оскар», двух «Золотых глобусов» и пяти «Сатурнов».





Второе место занял фильм «Гарри Поттер и философский камень» — первая из восьми частей франшизы о мальчике-волшебнике по книгам британской писательницы Джоан Роулинг. Третье место у приключенческой комедии «Балбесы» режиссера Ричарда Доннера о группе детей, которая пытается отыскать пиратские сокровища, чтобы спасти свой район от сноса. Эта картина получила статус культовой ввиду того, что при бюджете в $19 млн картина собрала в американском прокате почти $64 млн.





На четвертой строке топа расположились «Звездные войны. Эпизод IV: новая надежда» Джорджа Лукаса, а замыкает первую пятерку «Волшебник страны Оз» Виктора Флеминга — экранизация романа Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Музыкальная сказка вышла в 1939 году и стала одним из первых цветных фильмов. Замыкает топ-10 драматический фильм Лассе Халльстрёма «Хатико: самый верный друг» — ремейк японской картины «История Хатико», основанной на реальных событиях в Токио середины 1920-х годов. При составлении «Абсолютного топа» учитывались оценки зрителей и мнения кинокритиков главных отечественных и мировых изданий. В качестве основы для рейтинга использовались профильные ресурсы, среди которых IMDb, «Фильмпро», «Кинопоиск», «Киноафиша», Esquire, Forbes, «Комсомольская правда», «Афиша», Empire, «Лайфхакер», Kinonews, Timeout, PureWow и Looper.





Фото: скриншот YouTube/Vert Dider