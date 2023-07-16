Победитель проекта Музея Победы выступил на фестивале «Славянский базар в Витебске»

На концерте XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в Республике Беларусь выступил победитель проекта «Главные детские песни» Музея Победы и фестиваля Союзного государства «Творчество юных» Рамазан Биккинин. В этом году концерт посвящен 85-летию со дня рождения народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка. Об этом сообщила пресс-служба Музея Победы.





Ежегодно концерт «Союзное государство приглашает» в рамках «Славянского базара в Витебске» собирает на одной сцене ведущих артистов Беларуси и России. Рамазан исполнил песню Игоря Михайловича Лученка «Морской прибой» вместе с еще одной победительницей фестиваля «Творчество юных» Дарьей Чахович. Дуэт выступил под аккомпанемент Национального оркестра Республики Беларусь им. Финберха.





«Я под огромным впечатлением! Я выступал на одной сцене с большими артистами, которых часто видел по телевизору! Всё началось с моего участия в проекте „Главные детские песни“, который реализуется Музеем Победы, потом меня пригласили на фестиваль-конкурс „Творчество юных“, и я решил вновь попробовать свои силы. Уже на гала-концерте фестиваля в Музее Победы узнал, что выиграл особенный приз — выступление на главной сцене „Славянского базара“! Я был безумно рад!» — поделился своими эмоциями Рамазан Биккинин.





Фото: пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»